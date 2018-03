Remobilisation des femmes de Kaolack : pari réussi pour Mariama Sarr

C’est un précédent qui marque la territorialisation effective de la Journée internationale de la femme à travers les quatorze régions du Sénégal, en commençant par le bassin arachidier. Remobilisant les femmes de Kaolack, le ministre de la Fonction publique repositionne le Saloum dans son rôle de rampe de lancement en direction de la présidentielle de 2019.

La foule, tout blanc vêtue, était à l’image du défi. Les femmes jurent loyauté à leur maire et s’engagent à ne ménager aucun effort pour renvoyer au chef de l’Etat, Macky Sall, des signaux dignes de ce que le PSE a fait pour leur région.

Elles ont indiqué que Mariama Sarr est présente à leurs côtés mais aussi ses actions sociales sont visibles dans les hôpitaux et les couches défavorables du Département.

Mariama Sarr, plus proche que jamais de ses femmes, a montré sa force qui va constituer un véritable atout pour le président Macky Sall aux prochaines échéances électorales...