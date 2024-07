Régulation des communications électroniques : l’Artp engage la réflexion les 08 et 09 août prochain

Dans sa mission de veiller aux règles d’une concurrence saine, juste, de garantir une régulation équitable dans le secteur du numérique et dans le souci de sauvegarder les intérêts des consommateurs, l’autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) organise des journées de concertation pour la régulation des communications électroniques.







L’évènement se tiendra les 08 et 09 août 2024 à Dakar et constituera un espace d’échanges et de partage entre les différents acteurs notamment les régulateurs, les opérateurs, les fournisseurs de services, les chercheurs, experts et consommateurs.







La réflexion sur les enjeux actuels et futurs relatifs à la régulation des communications électroniques sera de mise lors de ce rendez-vous du numérique.