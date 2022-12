Recevant une délégation de l’AMS venue lui présenter ses condoléances, le Maire de la ville de Thiès, Monsieur Babacar Diop, réaffirme son ancrage dans ladite association

Élu le dimanche 11 décembre 2022 à la présidence de l’Association des Maires du Sénégal (AMS), Monsieur Oumar Ba a réservé sa première visite officielle à la capitale du Rail.



En effet, à la tête d’une délégation comprenant Monsieur Mbaye Dione, Secrétaire général de l’AMS et Maire de Ngoundiane et Monsieur Malick Ndiaye Maire de Pout, le successeur de Monsieur Aliou Sall s’est rendu ce matin du 25 décembre 2022 à Thiès au quartier Sampate, rendre visite au Maire de la ville Monsieur Babacar Diop, pour lui présenter les condoléances de l’ensemble des Maires du Sénégal suite au décès de son père survenu le lundi 19 décembre dernier.



Accompagné de plusieurs de ses adjoints à la Mairie de la ville de Thiès, de Monsieur Ousmane Diagne, Maire de la Commune de Thiès Est et de plusieurs autorités religieuses de Thiès, le Maire Babacar Diop a remercié le Président de l’AMS et sa délégation pour leur importante visite pour lui, sa famille et ses collaborateurs. Il en a profité pour rappeler le rôle important que le bureau sortant de l’AMS a joué dans le différend qui oppose la ville de Thiès et l’Université Iba Der Thiam et qui est relatif à la parcelle de terrain objet du TF 6000/TH qui est une propriété exclusive de la ville.



Pour terminer, le premier magistrat a réaffirmé l’ancrage de la ville de Thiès dans l’AMS et a exhorté son nouveau président à faire des préoccupations de tous les Maires du Sénégal, ses priorités.



Après Thiès, la délégation de l’AMS s’est rendue à Patar pour présenter ses condoléances au nouveau Maire de cette commune du Département de Diourbel, Monsieur Adiou Sène qui a perdu sa mère ce samedi 24 décembre.



Là également, la délégation de l’AMS, outre son président et son secrétaire général, comprenait plusieurs Maires du Département de Diourbel dont le Docteur Moussa Thiaw, Maire de Tocky Gare, Monsieur Ibra Kane, Maire de Toure Mbonde, Monsieur Serigne Modou Ngom, Maire de Ngohe, Monsieur Abdoulaye Sène, Maire de Ndankh Sène et du représentant du Maire de Diourbel, l’honorable Député Malick Fall.



Au nom du Maire Adiou Sène, Serigne Mountakha Mbacké représentant son père Serigne Moustapha Mbacké Lakram, a vivement remercié la forte délégation de l’AMS et Madame Fatou Diané, Ministre de la femme, de la famille et de la petite enfance venue également présenter ses condoléances, pour leur déplacement et a formulé des prières à l’endroit de la défunte.