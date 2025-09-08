Réaménagement du gouvernement : L’APR dénonce l’arrestation des détenus politiques et appelle à une riposte des forces vives de la nation

Le parti de l’Alliance Pour La République (APR) a réagi au réaménagement du gouvernement Sonko fait le 6 septembre 2025. Dans une déclaration du secrétariat exécutif national, le régime sortant a donné son point de vue sur certains changements opérés mais sans oublier de mentionner l’arrestation des hommes politiques par les autorités actuelles.



Ainsi « le SEN dénonce avec la dernière énergie, le kidnapping politique de nos responsables, maires de grandes agglomérations, retenus en otage pour des prétextes fallacieux de reddition des comptes au moment où, de nombreux scandales secouent la gouvernance des nouvelles autorités, l’Asergate et l’Onasgate, entre autres ».



C’est pourquoi, « Le secrétariat Exécutif National de L’alliance Pour la République exprime sa confiance aux magistrats, hommes et femmes de valeur et de dignité, qui ont toujours compris et assumé avec responsabilité, leur mission de rempart de la République et de l’État de droit, ainsi qu’aux acteurs de notre système électoral, qui nous vaut aujourd’hui une démocratie modèle de référence ».

Toutefois, « L’APR appelle toutes les forces vives de la Nation à se dresser pour faire face à la volonté de déstabilisation de l’opposition, qui comme toutes les précédentes, est vouée à l’échec ».