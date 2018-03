Real : dans une forme éblouissante, Ronaldo est le meilleur buteur d'Europe !

Incroyable Cristiano Ronaldo ! Le 20 janvier dernier, l'attaquant du Real Madrid était toujours bloqué à 4 buts en Liga après un début de saison particulièrement poussif sur la scène nationale. Ce lundi, quasiment deux mois plus tard, après son quadruplé contre Gèrone (6-3) dimanche, le Portugais comptabilise désormais 22 buts en championnat d'Espagne. Freiné par une blessure lors de la première partie de la saison, le joueur de 33 ans a retrouvé son meilleur niveau et affiche une forme tout simplement incroyable sur cette fin d'exercice.



Ronaldo affole les compteurs



En effet, sur les 11 derniers matchs des Merengue toutes compétitions confondues, Ronaldo a affolé les compteurs en compilant 21 buts et 3 passes décisives ! Des statistiques effrayantes, mais loin d'être surprenantes selon son entraîneur Zinédine Zidane. «Il croit en lui, en ses responsabilités. Et une fois que ça tourne, puisque ça a tourné depuis un moment surtout à la maison, c'est bien pour lui, pour l'équipe», a apprécié le technicien français. «Je pense que c'est grâce à son abnégation. Vraiment, c'est quelqu'un qui bosse tout le temps devant le but et à l'arrivée ça paye», a-t-il continué devant les médias. Annoncé sur le déclin par certains observateurs, Ronaldo a répondu de la meilleure des manières sur le terrain. Toujours décisif en Ligue des Champions (meilleur buteur avec 12 buts), le Lusitanien a retrouvé son efficacité.



Le meilleur buteur en Europe !



Avec désormais 22 buts en Liga, Ronaldo va forcément se fixer l'objectif de rattraper son rival du FC Barcelone Lionel Messi (25 buts) pour être le meilleur buteur du championnat d'Espagne. Mais en Europe, le leader madrilène est déjà de retour au sommet ! Toutes compétitions confondues, l'international portugais est le meilleur buteur européen de la saison avec 37 réalisations. C'est un de plus que Mohamed Salah (36, Liverpool), et deux unités de plus qu'Harry Kane (35, Tottenham) et Messi (35). Des chiffres dingues pour un joueur exceptionnel.