Rapport ARMP 2016 : Sur 100 autorités contractantes, 29 en faible progression

Le rapport ARMP au titre des activités 2016 a été présenté cet après midi à la presse et aux autorités contractantes invitées. En 2016, l’exercice a permis de constater la bonne maîtrise, pour l’essentiel, des procédures de passation malgré la persistance de certaines anomalies, a dit Mamour Fall, membre de l’Agence et expert-comptable. Les manquements constatés relèvent plus de problèmes de ressources (humaines, matérielles…), d’organisation et de planification, a-t-il poursuivi. Sur le suivi des recommandations antérieures, M Fall a indiqué que sur les 100 autorités contractantes, 27 ont enregistré une faible progression du taux de suivi des recommandations antérieures compris entre 1 et 40%). Et 2 n’ont elles, malheureusement, connu aucune progression par rapport à l’audit précédent.