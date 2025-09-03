Ranérou - Grave accident d'un véhicule de pèlerins en partance pour Médina Baye : 20 victimes dont 5 morts et 8 blessés graves

La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, dans le cadre de son communiqué quotidien relatif au gamou, a fait part d'un grave accident survenu ce mercredi 3 septembre aux environs de 6 heures 15mn sur la route de Ranérou, à hauteur du village de Ndoumbélane.

Il s'agit d'un mini-car en déplacement vers Médina Baye pour les besoins du Gamou qui est entré en collision avec un camion.

L'accident a fait un bilan de 20 victimes dont 5 décédées et 8 gravement blessées. La Brigade nationale des Sapeurs-pompiers s'est inclinée devant la mémoire des victimes et a présenté ses condoléances aux familles éplorées...