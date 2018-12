RAPPEL À DIEU DE SIDY - Alinard Ndiaye présente les condoléances de Karim Wade

Le rappel à Dieu de Sidy Lamine Niass constitue une grosse perte pour tout le Sénégal au vu de ce que l'homme représentait pour le Sénégal. La perte est immense au vu de ce rôle de combattant infatigable qu'il jouait à travers sa volonté inébranlable de s'opposer à l'injustice et l'arbitraire.



Toute sa vie durant, il est resté debout. Il a participé à tous les combats pour la sauvegarde des intérêts majeurs du Sénégal. Il était un nationaliste au vrai sens du terme pour avoir renoncé à beaucoup de choses, faisant ce choix délibéré de se ranger du côté du peuple.



J'ai eu à le rencontrer. Et ce fut sur la demande de Karim Wade, alors en détention à Rebeuss. Pour cela et pour bien d'autres choses encore, je suis en mesure d'attester qu'il a beaucoup aidé, beaucoup soutenu notre leader et candidat à la prochaine Présidentielle.



À mon nom et au nom de Karim Wade, je présente toutes nos condoléances attristées à sa famille ainsi qu'à toute la très dynamique et dévouée équipe du groupe Walf.