Projet de loi sur la suppression du CESE et du HCCT/ Nicolas Ndiaye: « le Pastef est dans le manichéisme et la manipulation »

Selon le député Nicolas Ndiaye, le parti au pouvoir ne veut pas supprimer les deux institutions. « La stratégie de Pastef est le manichéisme et la manipulation. Il ne croit pas à la politique de rationalisation des dépenses. Ce qu’il veut, c’est mettre en mal Benno avec le peuple » a soutenu le député membre de Benno et de la Ligue démocratique, ce lundi à la plénière sur le projet de la révision constitutionnelle. Nicolas Ndiaye de soutenir que cette stratégie de Pastef doit être rejetée par la majorité parlementaire pour rester logique et cohérent dans sa démarche.