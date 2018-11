Projet de dépollution de la baie de Hann : Lancement de l'appel d'offres pour les travaux de l'inter-secteur.

Une réunion d'information a été tenue par l'Onas en collaboration avec l'Agence française de développement, l'Union européenne et toute l'équipe de coordination de la dépollution de la baie de Hann, afin d'échanger avec les partenaires concernant l'avancement du projet.

Pour ce faire, un appel d'offres est lancé en direction des entreprises compétentes pour mener à bien les travaux issus d'un projet qui a connu long processus (30 ans).

Le premier adjoint au maire de la commune de Hann/Bel-Air, au nom de l'ensemble des maires riverains, a félicité l'efficacité du directeur de l'Onas qui tient à accélérer la cadence pour que le baie puisse retrouver son visage d'avant.

À travers des campagnes de sensibilisation de la population, 400 jeunes ont été mobilisés pour travailler aux fins de la réussite de ce projet. La rencontre d'échanges a eu lieu ce jeudi dans la salle de conférence du ministère de l'environnement et du développement durable, en présence du préfet et des représentants des communes concernées.