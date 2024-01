Projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA): L’Etat d’avancement des travaux achevés à 91%

Malgré le retard de 28 mois noté dans l’exploration du fist gaz dans le cadre du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (Gta), le Sénégal et la Mauritanie qui ont en commun ce partenariat d’envergure, ont enregistré une évolution de 91% dans les travaux.





C’est le ministre du pétrole, des mines et de l’énergie Nany Ould CHROUGHA, qui l’a annoncé lors d’une visite de travail au Sénégal qu’il a partagé avec son homologue, Antoine Félix Abdoulaye Diome. Dans le cadre de ce projet GTA il y a en effet deux possibilités que sont le transport dans un gazoduc ou bien de le liquéfier. Ainsi, pour pouvoir le transporter en bateau, il faudra le liquéfier afin de le transporter à l’étranger. Mais dans la phase de transformation, le ministre Mauritanien du pétrole et de l’énergie a annoncé qu’un retard a été observé. « Il y a des retards différenciés qui ont été enregistrés. Selon les différents contractants de ce projet, par rapport au plan initialement prévu pour avril 2022, le projet GTA a connu un retard conséquent de 28 mois » a rappelé le ministre Nany Ould CHROUGHA. Mais les dernières informations qui sont parvenues montrent qu’il y a des efforts qui ont été considérablement consentis pour parvenir à des résultats attendus.



Selon le ministre Mauritanien qui a été accueilli ce matin par son homologue Antoine Félix Diome pour le suivi régulier qui se fait dans le cadre de ce projet alliant les deux pays frère. « L’état d’avancement des travaux est de 91% en décembre dernier » a annoncé Nany Ould CHROUGHA tout en précisant, tout comme Antoine Félix Diome, ministre du pétrole et des énergies, que ce retard a bien évidemment une incidence sur l’ensemble des indicateurs socio-économiques et financiers du projet. Toutefois, les deux ministres qui ont tenu un point de presse conjoint ce vendredi devant la presse, espèrent, au regard des engagements et le travail ardu des contrats, que « le fist gaz verra le jour au courant du troisième trimestre de l’année en cours ».