Programme de vaccination contre la Covid-19 : Les cibles prioritaires du président Macky Sall.

Le chef de l'État a présidé ce mercredi le conseil des ministres qui s'est tenu au lendemain de la décision portant sur l'état d'urgence dans un contexte de recrudescence de la pandémie de Covid-19. S'adressant au ministre concerné, le président Macky Sall invite Abdoulaye Diouf Sarr, en relation avec le CNGE, d’accentuer les efforts de maîtrise de la pandémie sur le territoire national en renforçant le suivi des cas à domicile, en accélérant la décentralisation des tests de diagnostic rapide, mais aussi la mise en œuvre de la stratégie nationale de vaccination des populations.



Cette stratégie visera prioritairement, selon le chef de l'État, les personnels de santé ( la plupart du temps exposés), les forces de défense et de sécurité ainsi que les personnes âgées de plus de 60 ans vivant avec des comorbidités.



Le président de la République informe que "les ressources financières nécessaires, seront mises à disposition afin de faciliter le déploiement rapide du Plan d’introduction de la vaccination.



Le chef de l’État a également, dans ce contexte, rappelé aux membres du gouvernement de bannir toute cérémonie ou rassemblement inapproprié au sein des ministères et structures publiques.