Programme de Reconstruction et de Modernisation des Marchés du Sénégal : Aminata Assome Diatta à Diourbel avec le Dg de l’Agetip

Le Directeur général de l’Agetip, El Hadji Malick Gaye, a accompagné le Ministre du Commerce Mme Aminata Assome Diatta à Diourbel ce jeudi 18 Février 2021. Une visite qui entre dans le cadre du Programme de Reconstruction et de Modernisation des Marchés du Sénégal. Sur place, le ministre a visité les travaux du marché central de Ndoumbé Diop qui est en finition. Le Directeur Général a expliqué l’historique du projet dudit marché qui avait été dévasté par un feu d’une rare violence. Et il a fallu agir dans l’urgence.

Il a expliqué la stratégie inclusive et participative qui a permis d’avoir un projet consensuel. Il s’est félicité de l’implication de la Senelec, la protection civile et des sapeurs-pompiers qui tous ont apporté leur contribution lors du CRD organisé à cet effet.Les bénéficiaires se sont appropriés du projet tellement les volets liés à la communication ont été maîtrisés. Aujourd’hui l’état d’avancement des travaux est estimé à 95% et la capacité du marché a été augmentée. Il s’est appesanti de l’impact positif du programme sur l’économie et la main d’œuvre locale.Par ailleurs, il a informé le Ministre de la nécessité d’engager des travaux complémentaires nécessaires liés à l’accès, à l’assainissement, et à l’augmentation des cantines.Le démarrage de ces travaux confortatifs est en attente d’approbation.Le ministre a exprimé sa satisfaction sur la qualité des travaux et du management du projet par l’Agetip.