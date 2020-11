Programme Smart Sénégal / Visites de chantier de l'ADIE : Le CEM Kennedy et l'UCAD déjà en mode "Intelligent".

Le premier site visité par la délégation de l’ADIE, a été le CEM Kennedy, choisi parmi la trentaine d'établissements primaires et secondaires, qui bénéficieront de ces « Smart Classroom » ou classes intelligentes, dans le cadre du projet Smart éducation. Mr Bakhoum a pu assister, au cours de cette sortie, à une démonstration avec le « Smart Board » ou tableau connecté, à travers lequel les élèves ont pu bénéficier d’un cours 2.0, dans la salle intelligente, équipée par l’ADIE. Une belle dotation de l’avis de la principale du CEM Kennedy, Aminata Kanté, qui a loué l'initiative innovante de l'ADIE.







Rapprocher l'administration des élèves et rendre l'apprentissage plus fluide à travers l'outil informatique, voici un des nombreux avantages offerts par les salles intelligentes. Encore en phase expérimentale, ce projet se présente déjà comme une réponse pertinente face à la Covid-19 ainsi que les nouveaux défis en perspective. Il s’agira entre autres d’allier l'enseignement classique à la smart éducation,



Après le CEM Kennedy, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar où l'agence de l'informatique de l'État a entamé quelques projets, a été visitée. Le professeur Ahmadou Aly Mbaye, recteur de l'UCAD, a reçu la délégation de l'ADIE venue constater les différentes réalisations, mais aussi raffermir les liens de ce partenariat. Le Pr Mbaye s'est réjoui de cette fructueuse collaboration entre l'UCAD et l'ADIE, soulignant à l’occasion les problèmes d'espace physique et de massification auxquels ils sont confrontés et qui sont en train d’être allégés à travers l'appui de l'Agence de l'informatique de l'État.





Au-delà de l'UCAD, l'ensemble des universités sénégalaises seront comprises dans ce projet, a assuré Cheikh Bakhoum. Des programmes qui, pour la plupart ont achevé leur phase de réalisation, a confié le recteur. De quoi décerner un satisfecit à l'endroit de l'ADIE, de la part du Pr Mbaye.



La visite de chantier a été ponctuée par un détour effectué à la salle informatique de la Faculté des lettres et sciences humaines. Entièrement équipée par l'ADIE, avec une centaine de postes de travail. Idem pour la bibliothèque universitaire de l'UCAD : où une autre salle multimédia a aussi été équipée dans le cadre du projet smart éducation.



Enfin, le Centre de certification Huawei, le studio d'enregistrement des cours en ligne, la direction des systèmes d'information (data center) ont aussi été visités par la délégation de l'ADIE. Une visite de chantier dont le point d'orgue a été la Signature symbolique d'une convention de partenariat entre l'UCAD et l'ADIE.