Prix International Cheikh Ibrahima Niass / Récital du Saint Coran : Plus de 100 jeunes prendront part à ce concours (Médina Baye)

La finale de la 7 ème édition du Prix International Cheikh Ibrahima Niass aura lieu le 2 juin dans la cité religieuse (Médina Baye). Ce concours de récital du Saint Coran verra ainsi la participation de plus de 100 jeunes venus de divers horizons.



À cette occasion, un vibrant hommage sera rendu à feu Cheikh El Hadji Abdallah Niass Al Khalifa. Lors d'un point de presse, couvert par Dakaractu à Dakar, le coordinateur général dudit prix, Mohamed Abdoul Malick Ibrahima Niass, avait fait savoir que " Depuis son démarrage en 2013, c’est la première fois qu’un hommage sera rendu à une personnalité religieuse en marge de cet événement. Au-delà de ce concours, notre ambition est de mieux œuvrer dans le social, ce qui a motivé la création d’une structure en charge de plusieurs projets". Avant d'ajouter que lors de la 6 ème édition " L'objectif était d'affirmer la contribution de l'école de Médina Baye et de créer une émulation dans l'apprentissage et la mémorisation du Saint Coran qui est le socle d'un Islam de paix et de tolérance".



À rappeler que le prix de l'édition 2018 a été décerné à un jeune gambien du nom de Modou Diop. Âgé de 19 ans, ce dernier avait pris part au concours de récital du Saint Coran doté du prix Cheikh Al Islam El Hadj Ibrahima Niass qui avait enregistré au départ la participation de 92 candidats. Au finish, 10 lauréats avaient été primés, notamment les trois premiers dont le jeune Modou Diop qui avait raflé la mise s'élevant à 5 millions de Fcfa.



Parmi les lauréats, il y avait aussi celui qui était arrivé en deuxième position du nom d'El Hadj Mouhamed Mahmoud de la Mauritanie ( 1.500.000 Fcfa) et la troisième place avaient été décernée à Mouhamed Nouh qui est lui aussi de la Mauritanie ( 800.000 Fcfa). Un jeune Sénégalais avait occupé la quatrième place…