Prise en charge neurologique : les malades d’AVC sont les plus reçus à Fann dont la moitié ont moins de 50 ans.

La neurologie est un domaine fondamental de la médecine, essentiel pour la compréhension et le traitement des troubles du système nerveux. La gestion des maladies neurologiques, qu'elles soient dégénératives, inflammatoires, vasculaires ou traumatiques, ainsi que leur coût élevé, constitue un défi majeur pour le système de santé sénégalais.

Les malades d’accident vasculaire cérébral (Avc) et de crise d’épilepsie sont les plus reçus dans les services de neurologie de l’hôpital Fann. Cette révélation est du directeur général de la Recherche et de l’innovation du ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche, le Pr Amadou Gallo Diop.« Au moins la moitié des lits de nos services sont occupés par les Avc. La moitié des malades qu’on hospitalise en neurologie à l’hôpital Fann pour Avc n’ont pas 50 ans », a indiqué le Pr Amadou Gallo Diop qui prenait part, ce 13 juillet, aux cinquièmes Journées de l'AssociationSénégalaise de Neurologie, conjointement au quatrième Congrès de l'Académie Africaine de Neurologie. À en croire le Pr Amadou Gallo Diop, plusieurs facteurs peuvent expliquer les maladies neurologiques et leur traitement dépend du caractère de la pathologie. Il a sensibilisé sur un comportement et un mode de vie à adopter pour échapper aux maladies touchant les neurones.