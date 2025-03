Prière à la Grande Mosquée de Dakar : l’Imam Alioune Moussa Samb conseille aux fidèles de cultiver leur côté positif pour le bien-être du pays

Comme à l’accoutumée, l’imam de la Grande Mosquée de Dakar, Alioune Moussa Samb, a dirigé la prière de l’Aïd El-Fitr vers 9h40, devant les fidèles musulmans, parmi lesquels figuraient le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et sa délégation.



Durant son sermon, l’imam Samb a rappelé aux fidèles les valeurs fondamentales de la religion musulmane. Il les a invités à préserver le "souteurou" (retenue, discrétion), à éviter les paroles blessantes et les discours qui nuisent à l’intégrité des individus, comme les calomnies et les insultes. L’imam Samb a également insisté sur les péchés à éviter ici-bas, car Dieu jugera chacun dans l’au-delà.



"L’homme doit prôner l’amour de son prochain et faire preuve de confiance pour avancer. Nous avons tous un côté positif et un côté négatif ; cultivons donc ce côté positif pour le bien de notre pays", a-t-il conseillé aux fidèles.