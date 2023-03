Présidentielles 2024 : « Karim Wade sera très bientôt au Sénégal. » (Maguette Sy PDS)

En vue de l'élection présidentielle de 2024, le Parti Démocratique Sénégalais à travers sa Commission nationale chargée du suivi des révisions des listes électorales a tenu ce samedi 25 mars 2023 à la permanence nationale Oumar Lamine BADJI sa première réunion de lancement de la campagne de communication sur la révision des listes électorales qui aura lieu du 6 avril au 6 mai 2023.



Lors de la réunion portant sur le lancement de la Commission nationale chargée du suivi des révisions sur les listes électorales, la question sur le candidat du PDS et de sa présence a été soulevée. Et avec un ton très rassuré, Maguette SY Secrétaire National Chargé des Élections PDS affirme encore une fois que le Karim Wade est leur candidat et qu’il sera présent très prochainement pour la présidentielle de 2024.