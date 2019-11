Présidentielle : Début du vote en Guinée Bissau

Les opérations électorales ont débuté en Guinée Bissau. Plus de 700 000 électeurs repartis sur 3139 bureaux de vote sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président.



Les bureaux de vote, à ciel ouvert, ont enregistré leurs premiers votants à 07 heures, ce dimanche 24 novembre.



À Bissau qui compte le plus grand nombre d'électeurs, le scrutin suit son cours normal.



La majorité des candidats vote à Bissau. C'est le cas de Domingos Simoes Pereira.



Investi par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap Vert, celui que ses partisans appellent DSP accomplit son devoir citoyen à Luanda.



De son côté, le président sortant, candidat à sa propre succession, est attendu à 10 heures, à Udib. L'ancien premier ministre Carlos Gomes Junior vote à Prasa.



La communauté internationale a envoyé plus d'une centaine d'observateurs pour superviser le scrutin.