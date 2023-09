Présidentielle 2024 : Birima Mangara, ancien Ministre du Budget, déclare sa candidature

La liste des candidats à l’élection présidentielle de 2024 est loin d’être close puisque l’ancien Ministre du Budget, Birima Mangara, vient de déclarer sa candidature qu’il considère comme « républicaine ».



En effet, le natif de Keur Samba Kane (région de Diourbel) donne les motivations de sa candidature qui ambitionne de proposer « sa forte contribution potentielle au développement du Sénégal » en privilégiant l’alliance valeur-travail.

Croyant à la refondation du Sénégal pour un nouveau souffle de progrès, l’ancien Ministre du Budget envisage de réunifier tout un pays autour des enjeux de développement.



Birima Mangara compte engager l’élection présidentielle du 25 février 2024 sous la bannière de la coalition "Andaat Défar Senegal" et du parti UDP-Kiraay, Union pour la Démocratie et le Progrès, Kiraay qui signifie « bouclier » (protection en wolof). Il entend mener les "réformes urgentes qui s'imposent", accompagné de compatriotes de bonne volonté, "car tout ce qui a été fait n'est pas mauvais".



Pour le candidat déclaré, c'est l’occasion de revoir les politiques publiques pour que « le Sénégal nourrisse ses fils. »

« Je voudrais, en ce moment, vous confirmer que j’entend briguer vos suffrages, à l’élection présidentielle du 25 février 2024 pour vous faire part de mon ambition présidentielle de succéder à Macky Sall à la tête du Sénégal. Je suis résolu à travailler avec les Sénégalaises et les Sénégalais pour un nouveau contrat social »...