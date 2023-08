Présidentielle 2024 : Alioune Sarr ressuscite les hôtels fermés

En tournée dans la région de Ziguinchor, Alioune Sarr s’est engagé devant une forte assistance « à soutenir les femmes dans les périmètres maraîchers et les jeunes dans la création d'emplois dans les chaînes de valeur agricoles, notamment la culture du riz, où Alioune Sarr s'est engagé à aménager 200.000 ha dédiés à la culture du riz », fait-il savoir.



Il a aussi promis le « rachat et la reprise des hôtels fermés dans la région de Ziguinchor : l'hôtel de Cabrousse et de Savana fermés depuis plus 25 ans ».







Par ailleurs, Alioune Sarr s'est engagé à revaloriser le statut des travailleurs, en les dotant d’un salaire mensuel de 100.000 FCFA.



Ces importantes annonces du candidat de la CAP2024 sont portées par la vision d’un Sénégal de paix, uni, rassemblé et solidaire, pour un développement Inclusif, un environnement des affaires moderne, efficace et performant, une économie diversifiée intégrée aux chaînes de valeur mondiales, qui promeut l'entrepreneuriat et crée des entreprises à haute valeur ajoutée en capitalisant sur nos ressources (naturelles, culturelles, agricoles, minières, hydrocarbures), via des partenariats stratégiques gagnants pour le bien-être de toute la population, notamment jeune.