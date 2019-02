Présidentielle 2019 / Issa Sall s'engage à éradiquer l'insécurité à Pikine et se réjouit du soutien de Mansour Sy Djamil : " Avec Bëss dou niakk, le PUR va faire mal!"

Pikine et l'insalubrité, un vieux problème que le candidat du PUR compte régler. C'est du moins ce qu'a promis Issa Sall qui faisait une tournée dans Pikine, Guédiawaye et environs. La problématique de l'assanisssement n'aura pas été laissée en rade; autant de chantiers qu'il compte engager dans la commune.

Sûr de sa force grandissante, le "Puriste" s'est félicité du ralliement du guide religieux Serigne Mansour Sy Djamil et de son mouvement Bëss Dou Niakk. "Avec Mansour Sy Djamil et Bëss dou Niakk, le PUR va faire mal", avertira t-il...