Présidentielle 2019 : Hélène Tine adoube Idy, descend Macky et invite Me Wade à soutenir le camp des Oranges

L'ex députée Hélène Tine a tenu un point de presse pour déclarer son soutien au candidat de Rewmi, Idrissa Seck. Un choix fait après concertation avec les différents responsables de son mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail (M7). D' après, l'ex députée, " Idrissa Seck est le candidat qui doit relever le défi des Sénégalais". Avant de déplorer la gestion du président sortant, Macky Sall. " Quand on a plus de 50 ministres, quand on a plus de 70 ministres conseillers et des ministres envoyés spéciaux, on ne peut pas parler de gestion sobre et vertueuse. Le train de vie de l'État a plombé les ressources publiques du pays. " Réagissant à la récente sortie d'Abdoulaye Wade qui compte boycotter la présidentielle de 2019, Hélène Tine invite plutôt le pape du Sopi, à soutenir le candidat de la coalition " Idy 2019"...