Présence d'un soi-disant serpent aux Hlm Las Palmas de Guédiawaye : La conclusion du gérant du Reptilarium du Parc de Hann

Les recherches ont été arrêtées aux Hlm Las Palmas de Guédiawaye où il était signalé la présence présumée d'un serpent sous la chambre d'un maître coranique. Si les populations en étaient convaincues même si elles n'ont jamais vu l'animal de leurs yeux, c'est en raison des bruits étranges qui se dégageaient de la pièce qu'occupait le maître coranique.

Les sapeurs pompiers ainsi que le gérant du reptilarium du Parc forestier et zoologique de Hann ont été appelés à la rescousse pour débusquer le "serpent". Mais après des jours de recherches et toute sorte de technique pour appâter l'animal, ils n'ont rien trouvé.

Fallou Guèye qui est souvent sollicité pour attraper les reptiles errants a même tendu un piège au soi-disant serpent, mais il est rentré bredouille. Il n'en est pas moins convaincu qu'un serpent ne rode pas dans les parages.

Pour ce spécialiste des reptiles, le bruit qui apeure les HLM Las Palmas provient de la pression provoquée par l'écoulement de l'eau à travers les canalisations. Et il a fait la démonstration chez lui et dit obtenir le même résultat que le ronflement qu'on entend à Guédiawaye. Il précise cependant que les épaisseurs des tuyaux ne sont pas les mêmes. Le sien est plus petit que ceux qu'il a vu aux Hlm Las Palmas.