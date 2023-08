Précisions de Barthélémy Dias devant ses collègues du Pastef: « Nous n’avons évincé personne! Mais ils ont choisi de bouder… »

Le maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias lors du vote du nouveau bureau municipal, a fait des précisions sur la posture de certains de ses collègues notamment du Pastef qui ont décidé de quitter la salle. En effet, après le vote de la troisième adjointe Mamy Awou Dieng membre du Pastef, les autres ont quitté la salle en laissant le vote se poursuivre. Disant recevoir plusieurs messages qui établiraient sa volonté d’évincer certains collègues du bureau municipal, le maire de Dakar, fait des clarifications: « Je suis en train de recevoir plusieurs messages, même celui de ma mère qui me demande si j’ai essayé d’évincer des gens du bureau. Je tiens à préciser qu’il n’en est rien. La ville de Dakar est une institution : Je voudrais pour votre information vous préciser qu’il y a éviction et bouderie. Certains ont décliné des offres sur certains postes. Nous respectons leur choix » a signifié le maire Barthélémy Dias qui, poursuivant le vote, estime que « la ville de Dakar est dans une dynamique de travailler pour l’intérêt des Dakarois et loin de toutes considérations partisanes… ».