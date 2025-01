Pont de Rosso : Le plaidoyer du Khalife des Khadres à l’endroit du président Bassirou Diomaye Faye

Les allées Cheikh Sidaty Aïdara à Dakar ont vibré au rythme des khassidas et tabalas, dimanche, à l’occasion de la cérémonie de clôture de la tournée annuelle du khalife général des Khadres de Mauritanie. Plusieurs milliers de disciples ont convergé vers le Khayma de Niary Tally pour magnifier la visite du Saint-homme de Nimzatt.



L’apport des présidents sénégalais et mauritanien à la consolidation de la paix entre deux pays qui partagent les mêmes communautés a été au centre du discours du Khalife général des Khadres de Mauritanie Cheikh Abdoul Aziz ould Cheikh Aya ould Cheikh Talibouya ould Cheikhna Cheikh Saadbou.

La cérémonie tenue, ce samedi 25 janvier, en présence du ministre porte-parole du gouvernement a été riche en couleurs et en sonorités. Elle a servi de tribune à la tarikha Khadre pour égrener quelques doléances adressées au chef de l’État et à son Premier ministre à quelque deux mois de la Korité (Aïd el fitr) qui voit déferler, chaque année, des milliers de pèlerins du Sénégal vers la cité religieuse de Nimzatt en Mauritanie.



Représentant du Khalife au Sénégal, Cheikhna Aïdara a souhaité la tenue de Crd à Dakar et à Saint-Louis sur le pèlerinage de Nimzatt, afin de faciliter le convoyage des pèlerins qui traversent le fleuve Sénégal à l’occasion de la fin du ramadan. « Il s’agit de l’un des plus grands pèlerinages internes entre deux pays, qui symbolise le brassage ethnico-religieux d’un même peuple qui vit dans deux pays. En plus de la tenue de CRD sur le pèlerinage de Nimzatt, nous souhaitons que le nouveau pont en construction à Rosso puisse porter le nom de Cheikhna Cheikh Saadbou Aïdara du fait de son héritage et de sa dimension internationale », a lancé Cheikhna Aïdara, devant Moustapha Ndieck Sarré accompagné du Conseiller spécial du Président de la République, chargé des affaires religieuses, Tahir Fall.