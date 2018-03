Polémique Aly Ngouille Ndiaye : Interdite de marche, l’opposition défie le préfet de Dakar

Par arrêté de ce jeudi 8 mars 2018, le préfet de Dakar a interdit le rassemblement décidé par l’Initiative pour des élections démocratiques (IED) sur la place Washington pour exiger la démission d’Aly Ngouille Ndiaye en sa qualité de ministre chargé des élections et la mise en place d’une Autorité indépendante chargée d’organiser et de superviser les élections au Sénégal. L’IED rejette cet arrêté et le dénonce avec la dernière énergie parce qu’il est contraire aux dispositions de la constitution. Elle réaffirme sa détermination à exercer ses droits constitutionnels.



Les motifs indiqués dans cet arrêté préfectoral sont totalement irrecevables. Ils y évoquent des menaces de troubles à l’ordre public, des risques d’infiltration par des individus mal intentionnés et des entraves à la libre circulation des personnes et des biens. Le 9 février dernier, des dizaines de milliers de Sénégalais ont marché des kms dans les rues de Dakar à l’appel de notre regroupement sous l’encadrement de la police sans que le moindre incident ne soit signalé. L’ordre public n’a pas été troublé, des individus mal intentionnés n’ont pas infiltré la marche et la libre circulation des personnes et des biens n’a pas été entravée.



De fait, le régime de Macky Sall a décidé de bâillonner le peuple et d’instaurer une dictature dans notre pays. Un tel projet ne passera pas.



L’IED appelle toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à venir massivement ce vendredi 9 mars 2018 à 10h accompagner les délégations désignées à cet effet pour déposer des lettres de protestation au ministère de l’intérieur, auprès de Son Eminence l’archevêque de Dakar, de l’association des imams et oulémas et à la médiature de la République.



Fait à Dakar le 8 mars 2018



Le groupe dirigeant



NB : les points de départ des délégations sont : rond-point Sandaga pour le ministère de l’Intérieur, la poste de Médina pour la grande Mosquée, l’Assemblée nationale pour la médiature, et la place de l’Indépendance pour la cathédrale.