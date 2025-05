Plus de 300 000 parcelles cartographiées, 115 000 titres fonciers attribués : Le Procasef électrise la révolution foncière au Sénégal

Le Sénégal est en train de vivre une révolution silencieuse mais profonde dans le secteur foncier grâce au projet Procasef. Lancé en 2021, ce programme d’envergure nationale, appuyé par la Banque mondiale à hauteur de 80 millions de dollars (40 millions en prêt et 40 millions en don), a permis d’enregistrer plus de 200 000 parcelles cadastrales dans 130 communes à travers les 14 régions du pays. À un an de la clôture prévue du projet, prévue en juillet 2026, les résultats sont plus que prometteurs : plus de 300 000 parcelles cartographiées, 115 000 délibérations foncières attribuées, 16 stations Corses installées pour renforcer le système géodésique, et 84 % d’avancement dans la construction des bureaux fonciers.







Ces avancées ne sont pas seulement des chiffres impressionnants, mais des changements concrets pour les populations. Avec l’accès facilité aux titres fonciers, les habitants peuvent désormais investir en toute sécurité sur leurs terres, accéder au crédit, et sécuriser l’héritage familial. La modernisation des infrastructures et la mise en place d’un système d’information foncière dématérialisé garantissent une plus grande transparence et une meilleure célérité dans les procédures administratives, un levier essentiel pour accélérer le développement local. La volonté affirmée d’appuyer l’accès des femmes à la terre, à travers le projet et le Fonds Femmes Fonciers, marque également une avancée sociale majeure.







Le forum national organisé par Procasef a été l’occasion de présenter ces résultats, mais aussi de mesurer l’engouement des populations et des maires, qui souhaitent une extension du programme à d’autres communes non encore couvertes. Les témoignages d’élus et d’acteurs du foncier ont mis en lumière l’impact transformateur du projet, et la nécessité de poursuivre cet élan. La dynamique enclenchée est telle que le gouvernement envisage déjà une deuxième phase du programme, en lien avec le « New Deal Technologique » qui vise à dématérialiser l’ensemble des procédures administratives au Sénégal.