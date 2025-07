Plateau médical inadéquat, personnels non qualifiés : le plaidoyer des Infirmiers et Infirmières d’État du Sénégal

L’Association Nationale des Infirmiers et Infirmières d’État du Sénégal (ANIIDES) de la section Albert Royer, a organisé ce mercredi une journée scientifique placée sous le thème : « la gestion du stress en milieu professionnel. Les acteurs de la santé ont beaucoup échangé sur ce sujet qui concerne tout le monde.







Au programme, une journée de sensibilisation a été également organisée avec le coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme. À cette occasion, un don de sang était aussi de la partie pour apporter leur partition dans le grand Magal de Touba et apporter leur soutien aux malades hospitalisés. Ainsi, plus de 100 poches de sang ont été collectées selon le surveillant de service à l’hôpital pour enfants Albert Royer. Selon Lamine Kane, président de l’Association des Infirmiers diplômés d’État du Sénégal (section ANIDES) de l’hôpital pour enfants Albert Royer de FANN, cette journée très importante s’inscrit dans le cadre des activités de ladite association. D’après le Major Lamine Kane, le choix du thème s’explique par plusieurs raisons car le stress en milieu professionnel interpelle tous soignants, praticiens et tous ceux qui fréquentent l’hôpital. Pire encore, ces situations de stress extrême dans le milieu du travail se transfèrent aussi au niveau de la maison. D’où l’intérêt de cette rencontre qui vise à discuter et sortir des solutions afin de réduire considérablement le stress dans l’environnement du travail.







À l’en croire, le président de l’ANIDES, les gens subissent le stress tous les jours. À ce titre, il renseigne que cela peut être lié à l’environnement du travail, aux conditions de travail, la charge du travail pour ne citer que cela…Surtout dans le domaine de la santé qui, dit-il, est vraiment stressant à cause des situations d’urgence. En terme de stratégies de lutte contre le stress en milieu professionnel, Lamine Kane a formulé des recommandations. Il s’agit d’agir d’abord sur la charge du travail, diminuer les heures de travail à l’hôpital parce que les ¾ de leur journée sont passés à l’hôpital », relever le plateau médical, prendre en charge correctement les enfants, gérer les urgences.







Toutefois, ce dernier a lancé un plaidoyer au gouvernement pour la mise en place des facteurs ou bien des moyens qui permettent de diminuer le stress en milieu du travail, c’est-à-dire mettre à leur disposition des personnels qualifiés, un plateau médical adéquat qui fournit des ressources humaines de qualité pour leur permettre de mener à bien le travail.