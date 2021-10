Plan de relance du secteur pharmaceutique / Al Ousseynou Kane, directeur du BOS : « La feuille de route est fixée à 326 milliards pour 5 ans »

Le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent après trois ateliers de réflexion et de structuration du plan de relance du secteur pharmaceutique, a procédé à la séance de clôture ce vendredi 22 octobre 2021.



À cette occasion, il est procédé à la restitution de la feuille de route. Le directeur du BOS, étale les ambitions de l’État du Sénégal.



"La feuille de route est fixée à 326 milliards pour 5 ans. Et le secteur privé s'est engagé à investir durant les cinq semaines de travaux, plus de 200 milliards dans des projets structurants. L’État va engager les réformes pour la relance du secteur pharmaceutique estimées à 95 milliards", fait savoir Al Ousseynou Kane.