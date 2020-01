Pikine : La coordination départementale salue la mesure de l’exclusion de Moustapha Diakhaté...

La Coordination départementale de l’Alliance pour la République (A.P.R) de Pikine, réunie le Samedi 25 janvier 2020 sous la présidence du coordonnateur départemental, Monsieur Abdoulaye Thimbo, s’est prononcée sur l’exclusion de Monsieur Moustapha Diakhaté de l’Alliance pour la Republique (A.P.R). Elle a, selon un communiqué transmis à notre rédaction, condamné fermement les actes posés par Monsieur Moustapha Diakahté allant dans le sens de saper les fondements du parti, en désorientant les militants et les sympathisants. « Moustapha Diakhaté dont les véritables motivations sont inavouées, est coutumier des faits pour avoir posé dans le passé les mêmes actes dans d’autres formations politiques. Aussi nous approuvons la décision de l’exclure des rangs de l’Alliance pour la République, après moult avertissements et mises en demeure », lit-on sur la note.



« Que cette décision juste et normale serve, de par son exemplarité, aux opportunistes et autres suppôts de Satan qui seront tentés par le diable en essayant de disloquer le parti », ajoute la même source. Enfin la coordination de réitérer sa fidélité, sa loyauté et son engagement militant à accompagner le Président Macky SALL pour la concrétisation de son immense ambition pour le Sénégal et les sénégalais.