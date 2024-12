Pétrole et gaz : le président de la République entend « garantir leur exploitation optimale et transparente »

Pour sa part, le président de la République, qui a fait face à la nation en cette fin d’année, dit avoir minutieusement décrypté le message puissant de la jeunesse. « Dans leur grande majorité, les Sénégalais nous ont prêté les clés pour ouvrir les portes du changement systémique, ainsi que les fenêtres de la transformation nationale, dans la droiture, la pertinence et l’exemplarité. C'est dans cette logique que j'ai repris un nouveau décret organisant le Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, post-Petrogas, pour donner plus d'espace à l'opposition, à la société civile, aux syndicats et à l'ordre national des experts », dira Bassirou Diomaye Faye qui entend ainsi « garantir une exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au bénéfice de l'économie nationale et des générations actuelles et futures ».