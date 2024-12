Pari perdu : 4 millions partis en fumée sur 1Xbet , Quand le gérant de station mise gros… et perd tout

La fièvre des jeux de hasard a une fois de plus fait une victime. Abdoulaye Ba, gérant d’une station-service à Coki, dans la région de Louga, a été condamné, mercredi dernier, à trois mois de prison ferme par le Tribunal de grande instance de Louga. En seulement trois mois de gestion, il a détourné la somme de 4 millions de francs CFA, qu’il a ensuite perdue en pariant sur la plateforme de jeux en ligne 1Xbet.







Un poste de confiance, un acte de trahison







Abdoulaye Ba n’occupait son poste de gérant que depuis quatre mois lorsque les soupçons se sont confirmés. Selon son employeur, A.A. Diagne, ce dernier avait bénéficié de multiples secondes chances malgré plusieurs écarts dans le passé. Mais cette fois, la situation a atteint un point de non-retour.







“Je le considérais comme mon propre fils. Plusieurs fois, j’ai remboursé des sommes qu’il avait détournées pour lui éviter la prison. Je lui ai conseillé de changer et lui ai confié un poste de responsabilité en le nommant gérant de ma station-service”, a témoigné l’employeur à la barre, avant d’ajouter : “Mais lorsqu’un audit interne a révélé un trou de 4 millions de FCFA, j’ai dû porter plainte.”







La défense maladroite du prévenu







Face aux juges, Abdoulaye Ba a reconnu partiellement les faits mais a contesté le montant détourné. “Je reconnais qu’il manque de l’argent dans la caisse, mais le montant ne s’élève pas à 4 millions. J’ai donné 850 000 francs à un ami de mon employeur, mais il conteste cette somme. J’ai également fourni du carburant à crédit à certains chauffeurs. Toutefois, je n’ai jamais détourné une telle somme”, a-t-il déclaré.







Malgré ses tentatives pour relativiser sa responsabilité, l’enquête a été claire. Les conclusions d’un expert financier, mandaté par la gendarmerie, ont confirmé que le prévenu avait détourné 4 millions de francs CFA, montant qu’il a dépensé sur la plateforme de paris sportifs 1Xbet.







Une addiction coûteuse et une sanction exemplaire







Selon les enquêteurs, Abdoulaye Ba a misé l’intégralité de l’argent sur des jeux de hasard. Une addiction qui a ruiné non seulement sa carrière, mais également sa crédibilité.







L’avocat du plaignant, Me Sidy Seck, a réclamé 5 millions de FCFA de dommages et intérêts, tandis que le parquet a requis une peine de trois mois de prison ferme. L’avocat de la défense, Me Nfamara Mané, a plaidé pour la clémence, mettant en avant les regrets de son client.







Le Tribunal n’a pas suivi cette requête et a condamné Abdoulaye Ba à trois mois de prison ferme.







Les leçons d’un pari perdu







L’affaire d’Abdoulaye Ba rappelle l’impact dévastateur des addictions aux jeux de hasard sur la vie professionnelle et personnelle. Elle met également en lumière les défis auxquels font face de nombreuses entreprises lorsqu’il s’agit de gérer la confiance accordée à leurs employés.