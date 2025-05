Paralysie à l’Hôpital Régional de Ziguinchor : Bloc opératoire fermé, gouvernance absente, les syndicats tirent la sonnette d’alarme

D'après un communiqué alarmant du cadre unifié des syndicats de l'établissement, la situation au Centre Hospitalier Régional de Ziguinchor est désormais critique. Les syndicats, comprenant SACSASS, SAMES, SUTSAS, SDT 3S et SYNTRAS, s'opposent à la fermeture du bloc chirurgical et du service de soins intensifs, deux éléments essentiels pour une intervention médicale d'urgence performante. On observe aussi une panne presque universelle des services, attribuée à un manque sévère d’équipements, de réactifs médicaux, de fournitures essentielles comme les cartouches d'imprimantes et même les produits de nettoyage. Cela transforme l'hôpital, qui était précédemment un centre de soins, en une zone potentiellement infectieuse.







Les syndicats soulignent aussi un important blocage administratif : la transition entre le directeur sortant et le nouveau n'ayant pas eu lieu depuis plus d'un mois, toute prise de décision est ainsi entravée. Ce manque de direction plonge l'organisation dans une torpeur institutionnelle. Les personnes qui ont signé cette pétition exhortent de toute urgence le ministère de la Santé à prendre des mesures pour rétablir la coordination, nommer un individu compétent pour gérer la situation actuelle et principalement accroître l'aide financière annuelle afin de répondre aux besoins pressants de l'établissement. Sans une intervention rapide, c'est la santé de toute une région qui se trouve menacée.