Paoskoto/Nioro : Commémoration de la victoire de Maba Diakhou Bâ face aux troupes françaises.

Les populations du département de Nioro, plus précisément celles de la commune de Paoskoto, se rappellent de la date du 30 novembre 1865. En effet, il y a de cela 144 ans dans le Saloum, un homme armé de courage, de foi et de moyens militaires très limités avait infligé aux troupes françaises conduites par le gouverneur Pinet Laprade une sévère correction dans la commune de Paoskoto plus précisément dans la cuvette de Pathé Badiane.



Cette défaite était la deuxième concédée par des Toubabs face à des africains après celle d'Adoa en Ethiopie. Le roi Al Pulaar a beaucoup contribué à l'expansion de l'Islam au Sénégal et dans la sous région. Durant son règne, le Toubab n'a jamais osé s'approcher du Saloum. Il était surnommé "Le jeune guerrier au sabre tranchant des deux côtés" .



Aujourd'hui, des festivités sont organisées à Paoskoto, dans la cuvette de Pathé Badiane où les populations sont massivement sorties pour les besoins de la commémoration. Ces dernières ont par ricochet réclamé que celle-ci puisse avoir un cachet national.



Maba Diakhou Bâ, né en 1809 et mort en juillet 1867, est un marabout du Rip, disciple d'Oumar Tall, devenu Almamy du Saloum.



Il est fils de Ndiogou Bâ, un marabout originaire du Fouta-Toro venu s'installer au Saloum et de Diakhou Dièye, femme d'origine sérère native du Djolof...