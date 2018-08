PRÉSIDENTIELLE 2019 - La mandataire régionale de Serigne Modou Bousso Dieng confirme la candidature de son leader

Sokhna Ngoné Ndoye Dieng met fin aux supputations en clouant au pilori certains analystes qui se mettaient encore à douter de la sincérité de la candidature de Serigne Modou Bousso Dieng. Le chef religieux doublé d'homme politique fait, en effet, partie des Sénégalais qui ont déclaré leur candidature à la candidature pour la Présidentielle de 2019.

Accrochant Dakaractu, la responsable politique s'est voulue ferme dans le discours. '' En tant que mandataire régionale ici à Diourbel et basée à Touba, je puis vous dire que la décision de briguer les suffrages des Sénégalais en février 2019 est entérinée et que nous avons fini de prendre toutes les dispositions pour avoir au moins cinq cent mille parrains. C'est un objectif que nous nous fixons pour mesurer un peu les intentions de vote manifestées en faveur de notre coalition. Notre représentant à Dakar et mandataire national Djiby Diop qui est aussi chef de parti, a récupéré les documents et nous nous mettons au travail dès aujourd'hui. ''



Sokhna Ngoné Ndoye Dieng de déclarer que la Coalition '' Travail, Ouverture, Union pour bâtir l'Afrique '' ( TOUBA en acronyme) va faire de la cité religieuse sa chasse gardée et confie avoir déjà un travail de terrain concluant. Nous tablons sur un grand nombre dans la ville Sainte. ''