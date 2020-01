PRESENTATION DE LIVRE : L’inspecteur Djibril Faye lance « Un Cri dans la Nuit ».

La cérémonie de présentation du premier roman de Monsieur Djibril Faye « Un Cri dans la Nuit », paru à Fama Editions, aura lieu ce samedi 11 janvier 2020 à partir de 16 heures dans la salle du Foyer du lycée Malick Sy où l’auteur a servi pendant des années. Ce sera en présence de nombreuses personnalités littéraires notamment de l’écrivaine Fama Diagne Sène, de son éditeur Moustapha Ndéné Ndiaye et de professeurs d’Université comme Monsieur Serigne Sylla du Fastef, Ibrahima Faye et Emmanuel Magou Faye de l’Ucad.

S’incruster au cœur d’un petit village du Sine, en plein milieu sérère pour peindre ses différentes croyances et pratiques ancestrales, telle est l’intrigue essentielle de ce roman. Sur le sillage d’un énigmatique personnage, Yaalo Yeng, le lecteur pourra découvrir les multiples facettes d’une culture traditionnelle dont les valeurs enseignées constituent justement le socle même de l’homme véritable.

Mariage, circoncision, lutte, travaux champêtres, la maladie, la mort, la sorcellerie… ont servi de prétexte pour exhumer des croyances ancestrales mais surtout des valeurs humaines que nous aimerions toujours garder par devers nous. Tout cela charrie dans ce livre écrit dans le genre nouveau roman, selon l’auteur, et publié par l’éditeur thièssois, dernièrement invité du Salon du Livre de Paris, qui étoffe un catalogue déjà riche des plus grands noms de la littérature sénégalaise comme Marouba Fall, Louis Camara etc. Et pour cette année Fama Diagne Sène dont le prochain titre « Trois Hivers à Genève » paraît chez le même éditeur.

Né le 7 octobre 1954 à Keur Mbagne Diop, petite localité située à 7 km au nord de Gandiaye, Djibril Faye a fait ses études primaires à Keur Mbagne Diop et a obtenu le baccalauréat au lycée Valdiodio Ndiaye ex Gaston Berger de Kaolack. En 1981, il décroche la maîtrise de Lettres Modernes et enseigne au lycée Malick Sy avant d’être nommé conseiller pédagogique au Pôle Régional de Formation (PRF). En 2007, il réussit au concours des inspecteurs de l’enseignement moyen secondaire (IEMS), fonction qu’il a exercée jusqu’à sa retraite en 2014.