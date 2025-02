PR Diomaye Faye aux enseignants : "Vous êtes les artisans de l'avenir, ceux à qui nous devons la formation des générations futures..."

Après avoir rendu hommage à toutes les enseignantes et enseignants qui ont marqué son parcours, le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a adressé ses félicitations à tous les enseignants à travers le lauréat du Grand Prix du Chef de l’État pour l'Enseignant, Bara Mbengue.

" (...) Au nom de la République, je tiens à vous adresser mes vives félicitations. M Bara Mbengue, en vous remettant, ce Grand Prix du Chef de l’État pour l'Enseignant, nous ne saluons pas vos mérites personnels, mais nous exprimons à travers vous, une reconnaissance envers tous les enseignants du Sénégal. Vous êtes les artisans de l'avenir, ceux à qui nous devons la formation des générations futures et pour cela, je vous dis Merci!", a déclaré Bassirou Diomaye Faye.

Ainsi, poursuit-il, "chers enseignants, puissiez-vous continuer à inspirer et à guider les générations actuelles et futures et que votre passion pour l'enseignement demeure un phare pour toutes celles et tous ceux que vous accompagnez sur le chemin du savoir", a exhorté le président de la République, qui a présidé la cérémonie de remise de prix, ce jeudi 6 février au Grand Théâtre de Dakar.

Pour BDF, "cette édition met à l'honneur comme de tradition, des enseignants d'une grande qualité qui se sont distingués par un mérite exceptionnel, dans l'exercice de leur noble métier. Ce rituel républicain, en présence de toutes les composantes de la communauté nationale, des acteurs de l'école et de vos familles respectives, témoigne de la reconnaissance de vos supérieurs, par les supérieurs et par les pouvoirs publics, de vos efforts louables, dans l'exercice et dans l'accomplissement du droit fondamental à l'éducation, tel que consacré par notre constitution".