POLITIQUE - Les femmes du département de Kaolack invitent Macky à se rappeler des communes rurales pour éviter les frustrations

Au terme, hier, d'une assemblée générale qu'elles ont voulu populaire, les femmes du département de Kaolack, massées derrière Aissatou Ndiaye, maire de Ndiafatt, ont tenu à rappeler au Président Macky Sall leur ferme volonté de l'accompagner jusqu'à lui octroyer un second mandat. Elles diront, pour ce faire, privilégier le renforcement de leurs acquis en terme de mobilisation pour relever ce défi de la réélection dès le premier tour. Elles n'ont toutefois pas manqué de l'inviter à davantage se souvenir du département essentiellement représenté par les communes rurales.

Par la voix de leur coordinatrice Aïssatou Ndiaye, les femmes magnifieront d'abord le travail du Chef de l'État en termes de réalisations et d'engagement aux côtés des paysans du monde rural avant de souhaiter, non sans lui reconnaître son pouvoir discrétionnaire de nommer, qu'il se souvienne du département qu'elle estime oublié au profit de la commune.



Dans leurs échanges, elles ne manqueront pas de saisir l'occasion pour rappeler que le département a toujours réussi d'exceptionnelles mobilisations et toujours gagné les élections avec plus de 60% sans jamais avoir eu besoin de mettre la main à la poche. '' Cela relève d'un travail acharné des maires, des femmes et des jeunes. Cela constitue le fruit d'une crédibilité et d'un leadership dont jouissent les responsables auprès des populations qui adhèrent à tous leurs projets '', confiera dans son discours madame le Maire de Ndiafatt.

Les femmes de boucler leur assemblée générale par solliciter une audience auprès du Président de la République, la dernière datant de 2012. Dans la perspective de la visite prochaine du ministre de la femme, elles ont projeté de lui réserver un accueil chaleureux après avoir formé les futures bénéficiaires sur les techniques de confection de projets.