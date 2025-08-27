Oussouye : le royaume de Cagnout en deuil, disparition de Sa Majesté Simengbouhal Sambou

Le royaume de Cagnout a perdu l’un de ses piliers. Sa Majesté Simengbouhal Sambou, roi de la famille Jieunt, s’est éteint dans la soirée d’hier, des suites d’une courte maladie. Sa disparition plonge la communauté de Cagnout dans une profonde tristesse.



Intronisé le 3 février 2019, Simengbouhal Sambou avait succédé au roi Siwounké.

Depuis son accession au trône, il s’était engagé pour la préservation des traditions, la cohésion sociale et la valorisation du patrimoine culturel du royaume.



Respecté pour sa sagesse et son attachement aux valeurs ancestrales, le défunt roi était une figure centrale de la communauté. Sa disparition laisse un grand vide au sein du royaume.

Les préparatifs pour les funérailles sont en cours, et une cérémonie traditionnelle devrait être organisée dans les prochains jours pour lui rendre hommage...