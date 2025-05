Ousmane Sonko pèse les flux commerciaux dans l’axe Dakar-Abidjan : « Le niveau d’échanges est extrêmement faible, mais nous avons les atouts pour le dépasser… »

À l’occasion de la séance de travail entre le gouvernement du Sénégal et celui de la Côte d’Ivoire dans le cadre de sa visite, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu un propos introductif pour d’abord se féliciter des relations séculaires, fortes et solides fondées sur le respect et l’appréciation mutuelle. Après ses remerciements au président Alassane Ouattara pour avoir permis cette visite, le chef du gouvernement du Sénégal exprime sa satisfaction devant les deux délégations gouvernementales : « Nous avons une vision et une ambition panafricaniste. Nous croyons à l’Afrique et particulièrement cette partie Ouest à laquelle appartiennent le Sénégal et la Côte d’Ivoire. Nous sommes convaincus que le progrès et le développement souhaités ne peuvent pas être isolés de nos États. Je ne connais pas de zones dans le monde où des pays ont réussi à sortir seuls du cycle du sous développement laissant tout le reste dans un environnement d’extrême pauvreté.



Les pays Asiatiques ont fait ensemble le bond, les pays du Golfe l’ont fait ensemble, de même que les pays de l’Europe. Je crois que c’est illusoire de penser qu’en Afrique, un pays comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire ou un autre pays peut réussir à faire seul, sa percée vers le développement attendu », a déclaré le Premier ministre qui insiste sur la coopération mutuelle des pays, notamment ceux de l’Afrique de l’Ouest.



Les flux commerciaux entre les deux pays est très faible



Dans le domaine économique, le chef du gouvernement du Sénégal indique qu’il y’a un besoin d’être ensemble pour constituer d’abord, un territoire fort, un marché mais aussi s’ouvrir mutuellement les uns aux autres.



« C’est avec beaucoup de plaisir que j’effectue ce déplacement en terre ivoirienne car nous partageons le cercle concentrique ouest dans le cadre de la CEDEAO d’abord, mais aussi dans le cadre de l’UEMOA. La Côte d’Ivoire est un partenaire important. Nous avons constaté et apprécié sa position dans l’espace économique. Nous avons l’obligation de mutualiser nos efforts et je pense que nos deux présidents en sont conscients », rappelle Ousmane Sonko qui fera parallèlement une remarque dans la dynamique d’échanges commerciaux entre Dakar et Abidjan.



Pour le Premier ministre, sur le papier, les résultats peinent à se concrétiser : « le niveau d’échanges entre les deux pays est relativement faible : 107 milliards de flux commerciaux du Sénégal vers la Côte d’Ivoire et 52 milliards de flux de la Côte d’Ivoire vers le Sénégal. Ce qui est extrêmement faible. Nous avons tous les atouts pour dépasser ce faible taux. Il faut rappeler l’importance du vieux projet notamment le corridor Abidjan-Dakar -Praia. Donc le niveau de change semble relativement faible indépendamment de la qualité des relations sociales selon le Premier ministre Ousmane Sonko qui se réjouit de la reprise de la commission mixte au bénéfice des deux pays. Mais surtout cet organe de suivi des accords entre les deux pays », a t-il ajouté donnant l’exemple de la Côte d’Ivoire par rapport à son expérience dans plusieurs domaines de production et de transformation. À en croire Ousmane Sonko, on peut citer celle de l’anacarde avec une production de plus d’un million de tonnes. Le Sénégal fait 200.000 tonnes. Ce qui est très loin de celle de la Côte d’Ivoire. Le même constat peut être fait sur le Cacao, considère le chef du gouvernement.