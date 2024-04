Ousmane Sonko, PM: « Ce que je retiens du régime de Macky Sall, c’est la solitude… »

C’est lors d’une intervention à l’occasion d’une rencontre entre les leaders de la coalition Diomaye President, que le Premier ministre Ousmane Sonko s’est adressé en presque 10 minutes, à son auditoire. Au lendemain de la publication de la liste des membres du gouvernement, le président de la République Bassirou Diomaye Faye précédemment candidat de la grande coalition de l’opposition, a assisté à cette réunion à laquelle tous les leaders ont pris part. Ousmane Sonko dans son intervention, a tout d’abord rappelé l’obligation des membres du gouvernement à assister les sénégalais. « C’est un peuple qui ne nous doit plus rien. C’est nous par contre, qui lui sommes redevables » dira le chef du gouvernement.







Dans le registre du régime, Ousmane Sonko interpelle les leaders de la coalition Diomaye President sur la nécessité d’assister le président de la République. « Nous devons tous accompagner avec sérieux et conviction, le Président Bassirou Diomaye Faye. Nous le connaissons bien. C’est un homme intègre et juste. Mais il faut savoir qu’un État exige que tout ceux qui sont autour du Président, l’assiste dans sa tâche. Nous avons l’obligation d’accompagner le Président Bassirou Diomaye Faye » témoigne le leader du parti Pastef qui, d’ailleurs, invite à faire bloc autour du Président membre de ce parti au pouvoir.







Le Premier ministre, pour mesurer, l’impérieuse tâche qui attend le pouvoir actuel, se rappelle de la fin de règne du prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye. En ces termes, Ousmane Sonko semble inviter à la fidélité et la constance autour du Président Bassirou Diomaye Faye. « J’ai eu la chance d’assister indirectement aux derniers moments du règne de Macky Sall. L’enseignement que j’en tire, est la solitude. Tant qu’il avait des choses à distribuer, il voyait des gens faire semblant autour de lui. Cette solitude s’est beaucoup manifestée en fin de règne du Président Macky Sall, mais en réalité c’est durant tout son magistère » a rappelé le chef du gouvernement qui poursuit dans cette même ordre d’idées : « notre défi, c’est de travailler pour que cette solitude ne soit jamais ressentie par le Président Bassirou Diomaye Faye.







Nous sommes dans un régime présidentiel. Nous devons lui témoigner ce respect à la hauteur de son statut de chef d’Etat. Toutefois, il faut le soutenir et lui procurer de bons conseils pour l’intérêt de la nation » conclut Ousmane Sonko à ce propos sans oublier de préciser, pour « l’information de son auditoire », que « leurs adversaires ont perdu une bataille. Mais ils n’ont pas déposé les armes ». Ce qui doit les amener à multiplier les efforts pour réussir leur mission à la tête de l’Etat.