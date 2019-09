Orange, avec l’ARTP, installe un wifi gratuit à l’inauguration de Massalikul Jinaan

Sonatel est engagé dans l’accompagnement des initiatives communautaires de développement de grande portée. Ainsi, Orange, avec l’ARTP, vient en soutien au comité d’organisation avec la mise à disposition d’une ligne téléphonique et de la connectivité avec 2 liaisons spécialisées d’une capacité d’1 Go chacune lors des évènements marquant l’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaan de Dakar.







Un déploiement exceptionnel d’un dispositif Wifi à Massalikul Jinaan est effectif à partir d’aujourd’hui et jusqu’à demain 27 septembre, jour de l’inauguration, avec 98 points d’accès couvrant la capacité de la mosquée de 30 000 personnes, afin de permettre aux populations qui sont déplacées de se connecter gratuitement au Wifi et de bénéficier d’un usage des données en très haut débit.







Pour accompagner l’organisation de cet événement majeur Sonatel a également renforcé ses capacités réseaux à travers un dispositif exceptionnel afin de connecter les populations présentes et garantir une excellente qualité de communication à tous. Le dispositif déployé a pour objectif de permettre le bon déroulement de la cérémonie d’inauguration de la Mosquée Massalikul Jinaan.



Le périmètre technique mis en place par Sonatel prendra en compte toutes les zones couvertes de la Mosquée Massalikul Jinaan et ses alentours et permettra de prendre en compte les besoins éventuels de 10 000 personnes à l’intérieur et 20 000 personnes au niveau de l’esplanade.



Ce renforcement des sites de Bopp, Zone A, Centenaire, Obélisque vient s’ajouter au site mobile déployé spécialement pour la circonstance. Ce déploiement du Moyen Mobile 2G/3G/4G+ participe à la densification du réseau mobile Orange et anticipe le pic de trafic attendu.



Un dispositif exceptionnel sera mis en place pour assurer la continuité de services afin d’anticiper les dysfonctionnements et de garantir une réaction rapide en cas d’incident pendant l’évènement.



Le groupe Sonatel dans le domaine de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise consolide son soutien aux populations.



Source Sonatel