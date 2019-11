Optimisation de la RSE / Versement de 800 millions FCFA de la SGO à la commune de Saraya : Le maire dément.

Le maire de la commune de Saraya, M. Ngouda Soumaré, n'a pas mis de temps pour démentir l'information selon laquelle, sa commune aurait reçu de la SGO, une cagnotte de 800 000 000 Fr CFA. En effet, selon l'édile de ville, " pour cette année et depuis un certain temps, nous reçevons de la SGO 50 000 000 Fr CFA et non 800 000 000."

Câblée par Dakaractu, la cellule de communication du Ministère des Mine et de la Géologie, a apporté des clarifications. "Il s'agit du département de Saraya, autrement dit ça touche toutes les communes dudit département. C'est un lapsus de la commission des finances."