Opérations Pré-hivernage 2025 : Cheikh Tidiane Dièye salue les résultats obtenus après les Opérations "Setal Sunu Rew"

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui a présidé le lancement des opérations pré-hivernage 20205, a exprimé sa satisfaction suite aux résultats encourageants enregistrés dans le cadre des journées « Setal Sunu Rew », initiées par le Président de la République.



Lors de la deuxième journée, marquée par une forte mobilisation citoyenne, d’importants progrès ont été réalisés sur le terrain.



À l’issue de cette journée, 50 776 mètres linéaires de réseaux ont été curés, 29 bassins d’eaux pluviales ont été traités, 550 lieux publics et équipements collectifs ont été nettoyés, et 6 877 tonnes de déchets ont été extraites.



Des chiffres qui illustrent l’ampleur de l’opération et l’engagement des services de l’État, des collectivités territoriales et des citoyens. « Ces résultats témoignent de l’efficacité de l’approche participative et de l’impact de l’appel du Président. Nous devons poursuivre cette dynamique collective pour faire face aux défis liés à l’hivernage », a déclaré le ministre Cheikh Tidiane Dieye, lors de la cérémonie de lancement des opérations Pré-hivernage tenu ce mardi 29 avril 2025 dans quatre sites dont Cambérène, Médina, Grand-Yoff et Sicap Mbao.