Opération Zéro Déchet : Coup de balai à l’ancienne piste sise à Mermoz.

L'ancienne piste (Mermoz) a changé de visage. Ce site caractérisé par le stationnement de véhicules en panne ou en vente a reçu un grand coup de balai il y a quelques jours. Et c’est sous le triptyque "Deglu - Diisso - Dieuf", que le ministre Abdou Karim Fofana, en charge de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique avec son équipe de jeunes directeurs, ont pris d’assaut l’ancienne piste. Ils sont alors parvenus à désencombrer, à nettoyer et à aménager ce site emblématique. Une initiative qui a sans nul doute plu aux populations riveraines à qui il revient la charge de s'approprier ce bijou et de contribuer au suivi.



En attendant le 04 janvier consacré du lancement de la Journée nationale de la propreté, le Directeur de la Propreté et de l’hygiène publique a annoncé que ‘’de grands défis seront relevés’’. Le Dr Diomaye Dieng, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a appelé les populations Sénégalaises à jouer leur partition. ‘’Que chacun balaie devant sa porte et le Sénégal sera propre. Un bon cadre de vie n'a pas de prix, mais a un coût. Mettons nos moyens à contribution pour le succès de ce lancement. Assurons le suivi pour que notre cher Sénégal soit propre, en perspective du Forum mondial de l'eau en 2021 et des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022’’. Il ajoute d’ailleurs, comme pour conclure que ‘’Contribuer à l'amélioration du cadre de vie est bien un devoir citoyen’’.