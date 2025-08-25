Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes

Une traque méthodiquement planifiée, une arrestation sans résistance, une exfiltration nocturne digne d’un film d’espionnage. Ainsi pourrait-on résumer le scénario de l’opération menée par la Section de recherches (SR) de Ziguinchor contre Hamidou Djiba, porte-parole autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC/Mangoucourou). Selon des révélations exclusives de L’Observateur, le coup de filet, estampillé “hautement sensible”, a été exécuté avec une précision chirurgicale.



Une directive “venue d’en haut”



Tout a commencé par une instruction ferme transmise au haut commandement de la gendarmerie : procéder sans heurts à l’arrestation de Hamidou Djiba, accusé de tenir des propos jugés hostiles à la République. La mission, confiée à la SR de Ziguinchor, réputée pour ses interventions délicates en terrain difficile, devait suivre un protocole clair : infiltration, arrestation, puis transfert express vers Dakar.



Du repérage à l’embuscade



Mardi 19 août, un commando de six hommes s’infiltre discrètement dans le quartier Djibock, fief de Djiba. La reconnaissance permet de confirmer un futur déplacement de l’intéressé. Le lendemain, 20 août, l’homme enfourche sa moto, loin de se douter qu’il est suivi à la trace. À hauteur du village de Boulome, non loin de la frontière bissau-guinéenne, l’embuscade se referme. Sans résistance, Djiba est calmement invité à se rendre, avant d’être embarqué dans un véhicule banalisé en direction des locaux de la SR.



Une perquisition “concluante”



Selon des sources citées par L’Observateur, une perquisition menée à son domicile a permis de mettre la main sur “plusieurs objets et documents jugés compromettants”. Ce matériel saisi pourrait alimenter la suite de l’enquête.



Exfiltration nocturne vers Dakar



La phase finale s’est déroulée dans le plus grand secret. Escorté sous haute sécurité, Hamidou Djiba a quitté Ziguinchor dans la nuit du 20 au 21 août, direction Dakar. Il a été discrètement remis à la Section de recherches de la capitale, basée à la caserne Samba Diéry Diallo, où il est actuellement placé en garde à vue.