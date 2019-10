Octobre Rose / Cancers du col de l'utérus : Notto-Diobass sensibilise et dépiste ses femmes...

Le ministère du Tourisme et des Transports aériens et l'Amicale des femmes de l'aéronautique civile en partenariat avec la Ligue Sénégalaise de lutte contre les cancers (Lisca) ont organisé une caravane Diamniadio-Notto de dépistage et de sensibilisation aux cancers du col de l'utérus. D'après le ministre-maire de Notto-Diobass " quand on soutient la femme, on soutient la famille et quand on soutient la famille, on soutient le pays. Et quand on soutient le pays, on soutient la nation. C'est une action extrêmement importante que je salue. Et chaque Sénégalais doit se mobiliser pour appuyer cette action de la Lisca".