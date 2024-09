Observations de forme du projet de loi n°11 portant dissolution du HCCT et du CESE : "Ça relève de l’esprit d’un mauvais perdant et de fair-Play …" (Ayib Daffé)

Avant que les discussions ne soient ouvertes, le président de l’assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a donné la parole aux députés pour faire quelques observations de forme sur le rapport.



Le député Ayib Daffé a ainsi soulevé quelques irrégularités dans les pages parmi lesquelles des chiffres et des détails supposés être donnés par un commissaire. Selon lui, il ne se souvient pas de ces données formulées dans cette étude.



« Je ne me rappelle pas qu’un commissaire ait donné tous ces chiffres-là et tous ces détails-là. Donc, ça relève plutôt d’un esprit de mauvais perdant et d’un manque de fair-play de vouloir minorer la victoire du président Bassirou Diomaye Faye. Je pense que ce n’est pas nécessaire en tout cas à mon avis dans le rapport d’insister sur les écarts de voix etc… Bon! Les choses sont déjà faites, il a gagné, il faut le féliciter et passer à autre chose. Donc, c’est ça les observations que j’avais notées et je félicite le rapporteur pour le travail effectué même si je note qu’il y a un déséquilibre notoire surtout sur le plan de la prise en compte des idées surtout de ceux qui ont pris la parole et qui étaient contre le projet. C’est comme si le rapport était écrit par le président du groupe parlementaire de BENNO », indique -t-il.