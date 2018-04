Nouvelle patronne de Orange Sierra Léone , Aminata est la fille de l’ex-ministre argentier de l’Etat Amadou Kane

La Sénégalaise Aminata Kane Ndiaye, 33 ans, jusqu’ici patronne du département marketing d’Orange Money, est la nouvelle patronne d’Orange Sierra Léone. Elle remplace à ce poste Sékou Dramé promu à la tête du groupe Sonatel.



Aminata, qui a de qui tenir, est la fille de l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Kane et de Awa Mbow, elle-même fille du Pr. Amadou Mactar Mbow, ex-boss de l’UNESCO.



Aux âmes bien nées la valeur n’attend point le nombre des années, cette femme de 33 ans, diplômée de HEC (France), est aussi titulaire d’un MBA au Massachusetts Institute of Technology (USA).